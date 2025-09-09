"Yo tengo más poder que Rodrigo", dijo Lara en caso de asumir la ALP

El candidato Edman Lara afirmó que, en caso de asumir como vicepresidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), concentrará un poder decisivo incluso mayor al del presidente del Estado, porque recuerda que desde el legislativo es de donde se aprueban las leyes.

“Yo voy a ser la cabeza del poder Legislativo, de donde sale la ley, de donde se aprueba todo, los proyectos, la plata, ¿dónde se aprueba?, en el poder Legislativo. Yo tengo más poder que Rodrigo todavía, pero poder para hacer el bien, si yo no le apruebo, el Rodrigo no hace nada”, expresó Lara, en alusión al candidato presidencial Rodrigo Paz.

En una anterior oportunidad Lara advirtió a Rodrigo Paz: “Si traicionan y roban al pueblo, seré el primero en denunciarlo”.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play