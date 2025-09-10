VIDEO: Así fue el gol de Miguelito que puso a Bolivia arriba ante Brasil

Bolivia dio el golpe en El Alto y se puso en ventaja ante Brasil por 1-0 en la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El gol llegó a los 48 minutos del primer tiempo, luego de que el árbitro Cristián Garay Reyes sancionara penal, con ayuda del VAR, por una falta de Bruno Guimarães dentro del área.

El encargado de ejecutar fue Miguel Terceros, quien no falló desde los doce pasos y desató la euforia en el Estadio Municipal de El Alto. Con un remate bajo y preciso, venció al arquero brasileño y le dio vida a una selección boliviana que sueña con la clasificación.

Con este resultado parcial, Bolivia estaría asegurando el boleto al repechaje intercontinental, manteniendo viva la esperanza de regresar a una Copa del Mundo después de más de 30 años.

VIDEO CORTESÍA FÚTBOL CANAL:

