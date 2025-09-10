TEMAS DE HOY:
Policial

Murieron con disparos en la cabeza: investigan crimen en Pando

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, reveló nuevos datos sobre el asesinato de dos personas, y señaló que el varón presentaba 3 impactos de bala en la cabeza, en tanto la mujer tenía uno en la frente.

Red Uno de Bolivia

09/09/2025 21:47

Foto: Red Uno
Pando

En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó este martes, sobre el terrible hecho acontecido en el municipio de Porvenir, Pando, donde una pareja, fue hallada sin vida.

Los mismos se encontraban atados y con bolsas en la cabeza, ambas víctimas fueron halladas colgados de un árbol. La Policía realizó el levantamiento legal de ambos cuerpos, y los trasladaron a la morgue judicial. Según señaló la Fiscalía se habría utilizado un arma 9 milímetros en el crimen.

Ríos señaló que ambos cuerpos fueron identificados, y las autopsias forenses realizadas a ambas personas revelaron que fueron asesinados a balazos, se conoce que el hombre tenía 3 impactos de bala en la cabeza y la mujer uno en la frente.

“Se identificaron dos víctimas, una de sexo masculino, y otra de sexo femenino, los resultados de la autopsia señalan que el varón presenta tres orificios de entrada en la cabeza, la mujer presenta un orificio en la región frontal de la cabeza”, afirmó Ríos.

Asimismo, el ministro de Gobierno señaló que dentro de las investigaciones se manejan tres hipótesis, sobre el posible crimen, se recaban elementos para poder llegar a la verdad histórica de los hechos. 

“La hipótesis que se manejan en este caso son tres, la primera que se trataría de un conflicto de intereses de materia económica, la segunda hipótesis que estaría vinculado a actividades ilícitas y la tercera hipótesis que se trataría de un robo agravado”, afirmó Ríos.

 

