Hay aprehendidos: ministro revela nuevos detalles del secuestro de una mujer en Guayaramerín

En conferencia de prensa realizada este martes, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, brindó detalles respecto a un hecho de secuestro de una mujer suscitado en el municipio de Guayaramerín del departamento de Beni.

Ríos, afirmó que se pudo constatar cómo la persona fue secuestrada, y de manera inmediata se procedió a realizar un operativo para la capturar a los presuntos secuestradores.

“A la revisión de cámaras de un Hotel se ha procedido al secuestro de una persona de sexo femenino de manera inmediata los equipos investigativos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcn), se desplazaron al municipio de Guayaramerín para poder realizar los operativos de manera inmediata”, manifestó Ríos.

La autoridad señaló que producto de estos operativos se aprehendieron a cuatro personas, de nacionalidad brasileña quienes se encontraban con actitud sospechosa, además agregó que en la intervención policial los sujetos se dieron a la fuga.

Por lo que de manera inmediata se procedió a su captura y aprehensión de las mismas, "también se secuestró dinero, armas de fuego de grueso calibre y proyectiles, un vehículo que es la camioneta vinculada con el hecho, y equipos electrónicos" que están siendo investigados.

Ríos dijo que posteriormente se procedió a la aprehensión de una quinta persona que habitaba con las otras personas aprehendidas, las mismas están siendo investigadas. Agregó que se coordinan acciones con autoridades en Brasil, ya que aparentemente esas personas tienen antecedentes en su país, de ser así señaló que procederán a realizar el seguimiento del caso.

Por el momento se conoce que la mujer de 34 años continúa desaparecida, la misma fue subida a un vehículo de color negro en el momento del hecho. Efectivos policiales realizan patrullajes en diferentes sectores de la ciudad, con el objetivo de dar con su paradero.

