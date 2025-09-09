Gomer Padilla: “Los cárteles ya tienen sucursales instaladas en Santa Cruz”

El exfiscal departamental de Santa Cruz, Gomer Padilla, advirtió este martes que los cárteles del narcotráfico ya están plenamente instalados en la región, operando como verdaderas “sucursales” del crimen organizado.

Según el jurista, estas estructuras no se han formado de la noche a la mañana, sino que llevan al menos una década consolidándose.

Padilla cuestionó duramente la postura de la Policía, que insiste en negar la presencia de organizaciones criminales estructuradas. “No son simples emisarios. En 10 años no vienen de paseo; vienen a montar operaciones. Tienen estructura, mando y poder”, aseguró en el Programa El Mañanero.

El exfiscal también relacionó el aumento de asesinatos, extorsiones y secuestros con la consolidación de estas mafias en Santa Cruz. “Los delitos precedentes del narcotráfico son el sicariato, el tráfico de armas y el lavado de dinero. Y todo esto está ocurriendo ante la mirada pasiva de las autoridades”, lamentó.

Padilla fue enfático al señalar que la corrupción es el principal problema que impide enfrentar esta amenaza. Afirmó que los organismos de inteligencia policial conocen los movimientos de los criminales, pero no actúan. “Todo está arreglado. Hay sobornos. No es falta de capacidad, es falta de voluntad”, declaró.

También cuestionó que la Policía solo actúe cuando se publica información desde el exterior. “Esperan a que un medio internacional lo saque para recién allanar casas que ya tenían identificadas. Eso demuestra que sabían desde antes”, afirmó.

Finalmente, expresó su preocupación por el rumbo que podría tomar Santa Cruz si no se toman acciones reales contra estas organizaciones. “Nos estamos pareciendo a Lima, donde la extorsión, los secuestros y el crimen organizado están fuera de control. Si seguimos así, no se va a poder vivir ni trabajar en paz”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play