¡Alegría y tradición en Santa Cruz! Conoce a las Reinas de la Tradición Cruceña 2025

La cultura y belleza cruceña tienen nuevas embajadoras. Tras una noche de gala celebrada este domingo, se eligieron a las siete representantes de la Tradición Cruceña 2025. Las flamantes soberanas iniciaron su agenda oficial visitando El Mañanero de Red Uno, donde compartieron su alegría y expectativas.

Madekadel Ortiz, director de la Federación de Fraternidades Cruceñas, expresó su satisfacción por la elección. "Estamos felices, un poco cansados, pero cumpliendo con la agenda. Por fin conocimos a las representantes anoche, han sido elegidas siete hermosas mujeres que representarán a la cultura cruceña durante toda esta gestión", afirmó Ortiz.

La corona de Reina de la Tradición Cruceña 2025 fue para Mariam Saucedo, de la fraternidad Sirionó. Visiblemente emocionada, Saucedo describió la noche de la elección como una experiencia inolvidable. "Fue muy lindo ver a todas las barras de todas las candidatas. La mía en especial fue llena de amigos, de personas que conocía de bastante tiempo, y me sentí muy emocionada. La verdad que la pasé muy bien, y todas dimos más del 100%," comentó la nueva soberana, quien además reveló su gusto por el majau tostado.

Acompañando a Mariam Saucedo en esta destacada gestión, se encuentran otras seis talentosas mujeres:

Virreina de la Tradición Cruceña: Camila Vargas, de 22 años, representante de la agrupación cultural Mitahori.

Princesa de la Tradición Cruceña: María Belén Chávez, de 22 años, de la fraternidad Dejechos.

Princesa de la Tradición Cruceña: Anahine Menacho, de la Casa de la Juventud.

Cuarta Princesa: Mariana Añez, de la fraternidad Hilton Barja.

Señorita Simpatía Cultural: Ziedone Zebers, del Valle de Tucabaca.

Zebers compartió su entusiasmo por el título obtenido, recordando el esfuerzo y dedicación durante todo el proceso. "Yo muy contenta de haber obtenido mis títulos. Ayer empezamos con la caminata del Día de la Tradición Cruceña, después vinieron las actividades en la noche con la verbena, y la verdad que estábamos todas muy emocionadas, y por supuesto, durante todo el concurso, dimos todo de nosotras", relató.

La agenda de las Reinas de la Tradición ya está en marcha, con la presencia de las representantes en diversos medios e instituciones. Madekadel Ortiz adelantó que las soberanas también serán parte de la Feria de Exposición, donde estarán presentes en el stand de Identidad Cruceña para continuar promoviendo la cultura y costumbres de la región.

