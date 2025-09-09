VIDEO: Pelea en plena carrera de karts, piloto agarró a golpes a su rival

La inauguración de la nueva pista de karts en Sáenz Peña, provincia del Chaco (Argentina), se vio empañada por un violento enfrentamiento entre dos pilotos durante un campeonato provincial.

Todo ocurrió tras un roce al final de una recta: un problema mecánico en uno de los karts provocó que ambos corredores se salieran del trazado.

Lo que comenzó como un accidente terminó en una agresión física. Uno de los pilotos salió de su vehículo y golpeó a su rival, que permanecía aún sentado en el kart, lanzando puños y patadas frente a todos los presentes.

El altercado se prolongó varios minutos hasta que personal y espectadores intervinieron para evitar que la situación se descontrolara.

Las cámaras de la transmisión televisiva captaron todo el episodio, que rápidamente se viralizó en redes sociales, generando indignación y sorpresa entre los fanáticos del automovilismo amateur.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play