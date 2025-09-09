TEMAS DE HOY:
Fisioterapeuta Secuestro Roberto Baeza Megaoperativo en Entre Ríos

33ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

VIDEO: Pelea en plena carrera de karts, piloto agarró a golpes a su rival

Lo que comenzó como un accidente terminó en una agresión física.

Ligia Portillo

09/09/2025 15:02

VIDEO: Pelea en plena carrera de karts, piloto agarró a golpes a su rival. Foto: Captura de pantalla
Argentina

Escuchar esta nota

La inauguración de la nueva pista de karts en Sáenz Peña, provincia del Chaco (Argentina), se vio empañada por un violento enfrentamiento entre dos pilotos durante un campeonato provincial.

Todo ocurrió tras un roce al final de una recta: un problema mecánico en uno de los karts provocó que ambos corredores se salieran del trazado.

Lo que comenzó como un accidente terminó en una agresión física. Uno de los pilotos salió de su vehículo y golpeó a su rival, que permanecía aún sentado en el kart, lanzando puños y patadas frente a todos los presentes.

El altercado se prolongó varios minutos hasta que personal y espectadores intervinieron para evitar que la situación se descontrolara.

Las cámaras de la transmisión televisiva captaron todo el episodio, que rápidamente se viralizó en redes sociales, generando indignación y sorpresa entre los fanáticos del automovilismo amateur.

Mira el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:30

Chelsea vs. psg

17:10

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:30

Chelsea vs. psg

17:10

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD