TEMAS DE HOY:

33ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

VIDEO: Un perro callejero conquista la cima del Elbrús y deja atónitos a montañistas

La cumbre occidental fue alcanzada a las 08:30, hora local, y los montañistas no pudieron evitar capturar el momento en video.

Ligia Portillo

09/09/2025 15:04

VIDEO: Un perro callejero conquista la cima del Elbrús y deja atónitos a montañistas. Foto: Captura de pantalla
Rusia

Escuchar esta nota

Lo que comenzó como una expedición más en la montaña más alta de Rusia terminó convirtiéndose en una historia inesperada de valentía y fidelidad. Un perro sin hogar se convirtió en protagonista al acompañar a un grupo de montañistas hasta la cima del Elbrús, alcanzando los 5.642 metros de altura y dejando a todos boquiabiertos.

El animal se unió al grupo de manera espontánea desde el refugio a las 21:00 horas y emprendió la travesía nocturna junto a los escaladores. Sin mostrar señales de fatiga, trotó a paso firme durante toda la caminata, desafiando el frío, la oscuridad y la altura.

La cumbre occidental fue alcanzada a las 08:30 horas locales, y los montañistas no pudieron evitar capturar el momento en video, que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

“Dificultades, no sintió ninguna. Corría a 5.600 metros como si estuviera en la llanura”, relató Stanislav, instructor del grupo, impresionado por la resistencia y el espíritu del improvisado ‘alpinista’.

Para quienes presenciaron la hazaña, el pequeño perro callejero no solo conquistó la montaña más alta de Europa, sino también los corazones de todos los que vieron su épica travesía.

Mira el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:30

Chelsea vs. psg

17:10

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:30

Chelsea vs. psg

17:10

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD