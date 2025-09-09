VIDEO: Un perro callejero conquista la cima del Elbrús y deja atónitos a montañistas

Lo que comenzó como una expedición más en la montaña más alta de Rusia terminó convirtiéndose en una historia inesperada de valentía y fidelidad. Un perro sin hogar se convirtió en protagonista al acompañar a un grupo de montañistas hasta la cima del Elbrús, alcanzando los 5.642 metros de altura y dejando a todos boquiabiertos.

El animal se unió al grupo de manera espontánea desde el refugio a las 21:00 horas y emprendió la travesía nocturna junto a los escaladores. Sin mostrar señales de fatiga, trotó a paso firme durante toda la caminata, desafiando el frío, la oscuridad y la altura.

La cumbre occidental fue alcanzada a las 08:30 horas locales, y los montañistas no pudieron evitar capturar el momento en video, que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

“Dificultades, no sintió ninguna. Corría a 5.600 metros como si estuviera en la llanura”, relató Stanislav, instructor del grupo, impresionado por la resistencia y el espíritu del improvisado ‘alpinista’.

Para quienes presenciaron la hazaña, el pequeño perro callejero no solo conquistó la montaña más alta de Europa, sino también los corazones de todos los que vieron su épica travesía.

Mira el video:

