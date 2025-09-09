Detención preventiva para el sujeto sindicado del asesinato de policías en Llallagua

La justicia determinó enviar a la cárcel con detención preventiva, al sujeto sindicado del presunto delito de asesinato en los enfrentamientos suscitados en el municipio de Llallagua del departamento de Potosí.

Aún se busca a nueve implicados quienes ya cuentan con sus respectivas órdenes de aprehensión para que sean capturados.

“Se determinó seis meses de detención preventiva, y existen nueve personas que están siendo buscadas y que vamos a aprehender próximamente”, manifestó el director Nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Walter Sossa.

La determinación fue asumida por el juez Tercero de Instrucción en lo Penal, que determinó enviar con detención preventiva al varón sindicado de ser el autor material y financiador de los enfrentamientos que desembocaron en la muerte de tres oficiales policiales.

“No solamente participó en estos hechos, como una forma de promoción, sino también de financiar en este sector”, afirmó Sosa.

En las aproximas horas el varón será trasladado desde el municipio de Llallagua a la cárcel de Cantumarca en Potosí.

