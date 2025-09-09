Video: ¡Quedó atrapada en el vehículo! Mujer muere tras ser arrastrada por un río en Apolo

El vehículo en el que viajaba la mujer fue sorprendido por la crecida del río, el conductor y su esposa lograron salvarse, pero la adulta mayor quedó atrapada y perdió la vida.
09/09/2025 9:33
Escuchar esta nota
Una mujer de 68 años falleció en el río Apolo, la misma estaba a bordo de un vehículo que fue arrastrado por el caudal.
Según las investigaciones preliminares la mujer se dirigía a cobrar su renta hasta la población de Apolo, viajaba como pasajera en el vehículo de sus paisanos, el fuerte caudal del río hizo que el motorizado sea arrastrado y que la adulta mayor resulte atrapada.
“Existe un río entre la comunidad de Atem y Apolo, por las lluvias de este fin de semana que habrían sido bastante copiosas, el río aumentó su caudal y al momento de cruzar este vehículo fue arrastrado por las aguas y producto de este hecho la señora falleció”, manifestó el jefe policial a cargo del caso.
Según la autoridad el cuerpo de la mujer fue entregado a sus familiares quienes se opusieron a que fuera trasladada a la morgue.
“El conductor y su esposa, lograron salir del vehículo y poder llegar a la orilla del río y salvar sus vidas, pero la señora que estaba como pasajera no pudo lograrlo”, agregó.
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
10:00
12:25
14:00
14:30
17:10
09:30
10:00
12:25
14:00
14:30
17:10