TEMAS DE HOY:
Mujer muere arrastrada por un río Intento de secuestro Agresiones a machetazos

27ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Video: ¡Quedó atrapada en el vehículo! Mujer muere tras ser arrastrada por un río en Apolo

El vehículo en el que viajaba la mujer fue sorprendido por la crecida del río, el conductor y su esposa lograron salvarse, pero la adulta mayor quedó atrapada y perdió la vida.

Red Uno de Bolivia

09/09/2025 9:33

Foto: Red Uno
La Paz

Escuchar esta nota

Una mujer de 68 años falleció en el río Apolo, la misma estaba a bordo de un vehículo que fue arrastrado por el caudal.

Según las investigaciones preliminares la mujer se dirigía a cobrar su renta hasta la población de Apolo, viajaba como pasajera en el vehículo de sus paisanos, el fuerte caudal del río hizo que el motorizado sea arrastrado y que la adulta mayor resulte atrapada.

“Existe un río entre la comunidad de Atem y Apolo, por las lluvias de este fin de semana que habrían sido bastante copiosas, el río aumentó su caudal y al momento de cruzar este vehículo fue arrastrado por las aguas y producto de este hecho la señora falleció”, manifestó el jefe policial a cargo del caso.

Según la autoridad el cuerpo de la mujer fue entregado a sus familiares quienes se opusieron a que fuera trasladada a la morgue.

“El conductor y su esposa, lograron salir del vehículo y poder llegar a la orilla del río y salvar sus vidas, pero la señora que estaba como pasajera no pudo lograrlo”, agregó.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:10

Último nivel

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:10

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD