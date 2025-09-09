Video: ¡Quedó atrapada en el vehículo! Mujer muere tras ser arrastrada por un río en Apolo

Una mujer de 68 años falleció en el río Apolo, la misma estaba a bordo de un vehículo que fue arrastrado por el caudal.

Según las investigaciones preliminares la mujer se dirigía a cobrar su renta hasta la población de Apolo, viajaba como pasajera en el vehículo de sus paisanos, el fuerte caudal del río hizo que el motorizado sea arrastrado y que la adulta mayor resulte atrapada.

“Existe un río entre la comunidad de Atem y Apolo, por las lluvias de este fin de semana que habrían sido bastante copiosas, el río aumentó su caudal y al momento de cruzar este vehículo fue arrastrado por las aguas y producto de este hecho la señora falleció”, manifestó el jefe policial a cargo del caso.

Según la autoridad el cuerpo de la mujer fue entregado a sus familiares quienes se opusieron a que fuera trasladada a la morgue.

“El conductor y su esposa, lograron salir del vehículo y poder llegar a la orilla del río y salvar sus vidas, pero la señora que estaba como pasajera no pudo lograrlo”, agregó.

Mira la programación en Red Uno Play