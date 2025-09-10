Despedida de héroe: Enner Valencia le da a Ecuador un triunfo sobre Argentina

Enner Valencia se despidió de las eliminatorias sudamericanas con un sello inolvidable: su gol le dio a Ecuador un triunfo histórico 1-0 sobre Argentina en Guayaquil, en un duelo entre selecciones clasificadas para el Mundial de 2026. El goleador histórico de la Tricolor, que llegó a 47 anotaciones, transformó una pena máxima en gol con un remate suave, al medio, ante el Dibu Martínez en el minuto 45+13, en el Estadio Monumental Banco Pichincha, en Guayaquil.

'Superman' Valencia, quien cumplirá 35 años en noviembre, había anticipado antes del duelo contra la Albiceleste que este sería su último partido en las eliminatorias mundialistas. "Sabíamos que íbamos a enfrentar a un gran rival, los últimos campeones de las dos Copas América, pero sabíamos también que teníamos muchas fortalezas y habíamos trabajado bien", dijo el capitán entre celebraciones. "Los tiempos de Dios son perfectos", sentencia.

Con esta victoria, Ecuador terminó el camino clasificatorio al Mundial norteamericano con 29 puntos, por encima de todas las expectativas tras arrancar con tres puntos negativos por una sanción. La campeona del mundo Argentina, pese a la derrota, finalizó cómodamente en el primer lugar con 38.

El combinado de Lionel Scaloni, que venía de golear a Venezuela en Buenos Aires en la despedida del astro Lionel Messi de las eliminatorias, vio por terminado su invicto de seis fechas y echó de menos a su capitán, ausente en Guayaquil por decisión técnica.

Sueño de la Tricolor

La victoria coronada por Valencia, en su partido número 100 con la selección, tiene un fuerte peso emocional, que se a pesar de la puerta grande llevando a su país al Mundial norteamericano. A partir del minuto 85, la hinchada ecuatoriana comenzó a corear un ensordecedor "ole" desde la gradería.

La celebración llega tras ver a una Tricolor agresiva desde el primer tiempo, con posesión del balón y varios tiros a puerta que culminaron en el segundo mejor resultado de la historia de la selección de cara a un Mundial. "Han hecho un gran partido y han gestionado todos los momentos que suceden en un partido (...) Estamos por el camino correcto", dijo el DT Sebastián Beccacece sobre su equipo. Becacecce sigue la senda de entrenadores argentinos con buena suerte en Ecuador.

El conjunto andino reunió una campaña extraordinaria que culminará en su quinto mundial. La nueva generación ecuatoriana, liderada por jóvenes como Kendry Páez y Moisés Caicedo, junto a la experiencia de Valencia, logró lo que parecía difícil al inicio de las eliminatorias.

Sin Messi

A pesar de ejercer presión en varios momentos del enfrentamiento, la Albiceleste notó la ausencia de Messi con falta de creación y pocas oportunidades para anotar. Su capitán sustituto, el defensor Nicolás Otamendi, vio la tarjeta roja en el minuto 31, dejando a los campeones del mundo con un jugador menos por más de una hora de juego.

"Sabíamos que (Ecuador) es un gran equipo y lo ha demostrado", dijo Scaloni en rueda de prensa tras la derrota. No obstante, Argentina, clasificada desde hace varias fechas, aprovechó esta oportunidad para dar minutos a jugadores alternativos y cerrar un ciclo eliminatorio histórico. "Para ganar no nos tienen que ganar así", se quejó el arquero Dibu Martínez con la prensa por la concesión del penal que llevó a Ecuador a la victoria.

Alineaciones:

Ecuador: Hernán Galíndez - Piero Hincapié, Joel Ordóñez, William Pacho, Enner Valencia (cap) (Kendry Páez 59) - Pedro Vite, Angelo Preciado (John Yeboah 46, Minda 90+3), Gonzalo Plata (Kevin Rodríguez 69), Nilson Angulo (Jordy Alcivar 59), Franco Palma - Moisés Caicedo. DT: Sebastián Beccacece.

Argentina: Emiliano Martínez - Gonzalo Montiel (Nahuel Molina 68), Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi (cap), Nicolás Tagliafico - Leandro Paredes (Franco Mastantuono 62), Rodrigo De Paul (Giovani Lo Celso 68), Alexis Mac Allister - Giuliano Simeone (Juan Foyth 38), Nicolás González, Lautaro Martínez (Julián Álvarez 63). DT: Lionel Scaloni.© Agencia France-Presse

