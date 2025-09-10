Gobernación cruceña prepara declaratoria de emergencia por incendios

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, informó este martes que se declarará emergencia departamental ante la reactivación de incendios en distintos municipios.

El anuncio se realizó tras su visita al municipio de San Ignacio de Velasco, donde entregó donaciones a las familias afectadas por el fuego.

“Se han reactivado algunos incendios, me comunicaré directamente con la Gobernación para que se haga la declaratoria de desastre. Tomando en cuenta que San Ignacio se declaró en desastre, nosotros lo vamos a hacer en una declaratoria de emergencia a nivel departamental”, señaló.

Camacho explicó que con esta medida se busca habilitar recursos económicos y logísticos para responder de manera más efectiva a los focos activos.

Para este miércoles, el gobernador tiene previsto visitar la provincia Florida y realizar un sobrevuelo para verificar el estado de los incendios en esa zona. Posteriormente, retornará a Santa Cruz para asistir a una audiencia judicial programada.

