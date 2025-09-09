Santa Cruz reporta 6 incendios forestales y 95.000 hectáreas quemadas

El departamento de Santa Cruz se encuentra en alerta roja debido a la presencia de seis incendios forestales activos, según informó Leonardo Claure, responsable del Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales (SADIF), durante una entrevista con medios de comunicación.

Claure detalló que, hasta ayer, se registraban siete incendios forestales en diferentes municipios del departamento. Sin embargo, esta mañana se confirmó la extinción del incendio en el Área Protegida Nacional de Otuquis.

Los focos activos actuales se encuentran distribuidos en los municipios de San Ignacio de Velasco, San Matías, El Carmen Rivero Tórrez, Portachuelo, y Concepción. El incendio en Portachuelo ya se encuentra en fase de liquidación, al igual que el de Ñembi Guasu, donde se desplegaron brigadas del cuerpo de bomberos de la Gobernación, guardaparques, el Ejército y personal municipal.

El caso más preocupante se presenta en el municipio de San Matías, donde las condiciones del terreno, la presencia de material combustible y los fuertes vientos dificultan las labores de control. En esta zona se ha requerido el uso de maquinaria pesada para contener el fuego.

Claure enfatizó la importancia de la coordinación interinstitucional entre el gobierno departamental, los municipios, y el Viceministerio de Defensa Civil para enfrentar estos eventos que afectan gravemente los ecosistemas de la región.

En cuanto al impacto ambiental, la Gobernación informó que, hasta la fecha, aproximadamente 95.000 hectáreas han sido consumidas por las llamas en todo el departamento.

"Estamos haciendo todos los esfuerzos logísticos y humanos para evitar la propagación de estos incendios", afirmó Claure, quien también destacó el trabajo conjunto con brigadas voluntarias y comunidades locales.

