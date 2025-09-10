"Las frutas se están echando a perder": escasez de diésel golpea a productores en Santa Cruz

La falta de diésel continúa generando serias dificultades a los productores del departamento de Santa Cruz, quienes deben enfrentar largas filas y extensas demoras para abastecer sus vehículos.

Muchos transportistas tardan hasta tres días en conseguir combustible y retornar a sus comunidades, lo que pone en riesgo la calidad de los productos y afecta directamente la economía local.

Desde tempranas horas, camiones provenientes de diversas provincias llegan a los centros de abastecimiento de la ciudad para dejar productos como pollo, lima, brócoli, bananas, piñas y naranjas.

Sin embargo, la travesía no termina ahí. Una vez entregada la mercadería, los conductores deben iniciar una nueva jornada: encontrar un surtidor con diésel disponible.

“Nos perjudica bastante porque tenemos que hacer fila para agarrar diésel. A veces uno espera dos o tres días y no llega, se ajusta, pero se pierde tiempo”, expresó un productor de Pampa Grande. Otro productor, que lleva verduras frescas al mercado, advirtió que si no llegan a tiempo, los productos pueden malograrse y representar una pérdida total.

“Todos los compañeros están molestos. No hay combustible allá. Las frutas también se están echando a perder porque no hay camiones que las transporten”, comentó otro productor visiblemente afectado.

Además del impacto en los productos agrícolas, la escasez de diésel también limita el abastecimiento de víveres hacia las zonas rurales. “De aquí llevamos harina, azúcar, todos los víveres que se consumen allá. Si no hay combustible, no podemos llevar nada”, explicó un conductor.

El sector agrícola y de transporte hace un llamado urgente a las autoridades para que se tomen medidas inmediatas que permitan garantizar el suministro de combustible y evitar que esta crisis continúe afectando a miles de familias que dependen del comercio y la producción agropecuaria.

Mira la programación en Red Uno Play