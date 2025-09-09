¿Habrá alza del pan de batalla? Panificadores denuncian retrasos en entrega de harina subvencionada

Los panificadores se declararon nuevamente en estado de emergencia, ante el incumplimiento en la entrega de harina subvencionada, lo que podría generar complicaciones en la producción del pan de batalla.

Según el representante del sector, Rubén Ríos, existe un retraso en las entregas y se requiere aumentar el volumen de despacho para cumplir con la demanda actual.

“De lo que hemos cancelado del mes de agosto recién nos están entregando desde este lunes, pero no en las cantidades para que se cumpla el desface. Nosotros necesitamos por lo menos a nivel nacional que nos despachen unas 15 mil bolsas”, explicó.

Este martes, representantes del sector sostuvieron una reunión con el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, donde se abordaron los temas de preocupación que afectan a los panificadores.

Uno de los puntos centrales fue el ajuste de la hoja de costos de producción, que según Ríos, refleja que el precio real del pan debería estar muy por encima del actual.

“Con el precio que está en el mercado de Bs 380 en promedio el quintal de harina, estaría costando Bs 1,31 la unidad. En ese costo podemos analizarlo”, declaró.

Actualmente, el precio oficial del pan de batalla se mantiene en Bs 0,50, pero el sector alerta que, de no cumplirse los acuerdos con el Estado, podrían anunciarse medidas que afecten ese valor.

Se espera que en los próximos días se regularice la entrega de insumos y se avance en el cumplimiento de los compromisos para evitar un posible incremento.

