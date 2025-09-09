“Aunque sea 1-0”: la voz del hincha boliviano que confía en el milagro ante Brasil

Con banderas, cánticos y una ilusión inquebrantable, la hinchada boliviana comenzó a copar desde tempranas horas los alrededores del estadio municipal El Titán de Villa Ingenio, donde esta noche la Selección Nacional enfrentará a Brasil en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

“Ganar, aunque sea 1-0, pero el tema es que vamos a triunfar”, expresó un aficionado que viajó desde Punata, la Perla del Valle, hasta la ciudad alteña. Otro simpatizante fue más directo: “Ahora más que nunca necesitamos a nuestros jugadores, que dejen todo en la cancha. Este partido es para ganar, sí o sí”.

La expectativa es total. Red Uno acompaña la cobertura desde El Alto, recogiendo el palpitar de los hinchas que confían en repetir la histórica hazaña de 1993, cuando Bolivia derrotó a la poderosa Canarinha en La Paz.

En las inmediaciones del estadio se prevé el cierre de vías y la instalación de anillos de seguridad con al menos 1.800 efectivos policiales desplegados para resguardar la integridad de los fanáticos antes, durante y después del encuentro.

El partido no solo será decisivo para las aspiraciones bolivianas. La Verde también depende de una victoria de Colombia sobre Venezuela para mantener viva la ilusión del repechaje y acercarse al sueño de volver a un Mundial.

El encuentro está programado para las 19:30 horas en El Alto, una ciudad que hoy se viste de verde y se convierte en el epicentro de la esperanza futbolera de todo un país.

