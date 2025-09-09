Carlo Ancelotti se convertirá en un referente histórico este martes al estar al mando de la selección brasileña de fútbol en el Estadio Titán de Villa Ingenio. Será la primera vez que un entrenador europeo, ganador de la Champions League en cinco ocasiones, (tres como entrenador y dos como jugador) participe en un partido de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El duelo entre Brasil y Bolivia, correspondiente a la jornada 18, comenzará a las 19:30 y promete gran expectación por el estreno del técnico en tierras sudamericanas.

La delegación brasileña, encabezada por Ancelotti, llegó el lunes por la tarde a Santa Cruz de la Sierra y tiene previsto trasladarse a El Alto apenas unas horas antes del encuentro. La comitiva incluye varias figuras destacadas, lo que aumenta el interés por el partido y las posibles estrategias que el italiano implementará.

Ancelotti, nacido en Reggiolo, Italia, en 1959, tuvo una carrera como futbolista antes de convertirse en uno de los entrenadores más laureados del fútbol mundial. Su palmarés incluye victorias en las cinco grandes ligas europeas —Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1— y cinco Champions League, logradas con Milan y Real Madrid. Además, acumula más de 30 títulos oficiales, entre los que destacan ligas nacionales, copas, supercopas y torneos internacionales.

Con este historial, su participación en las eliminatorias sudamericanas no solo marca un hecho histórico, sino que también genera grandes expectativas sobre cómo aplicará su experiencia europea para enfrentar a la selección boliviana en la altura de El Alto.

Mira la programación en Red Uno Play