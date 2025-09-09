TEMAS DE HOY:
Tragedia en el fútbol argentino: fallece el exarquero Carlos Silva

El exguardameta uruguayo, que tuvo un breve paso por Boca Juniors, murió tras sufrir un ACV mientras conducía rumbo a la Costa Atlántica. El fútbol argentino lamenta la pérdida. 

Martin Suarez Vargas

09/09/2025 11:29

El uruguayo de 60 años falleció producto de una descompensación cuando se dirigía a la Costa Atlántica. Foto: Internet.
Argentina.

Carlos Silva, nacido en Montevideo en 1964, perdió la vida el domingo en un accidente automovilístico en la provincia de Buenos Aires. Fuentes policiales indicaron que el exarquero sufrió un accidente cerebrovascular mientras manejaba su vehículo, lo que provocó que este se desviara de la ruta y colisionara con otro automóvil.

Silva inició su carrera en Deportivo Morón, club donde se destacó durante el ascenso al Nacional B en 1990, y posteriormente defendió los colores de equipos de Primera División como Quilmes y Argentinos Juniors. En 1993 tuvo la oportunidad de jugar en Boca Juniors, donde disputó un total de cuatro encuentros, incluyendo un superclásico de verano ante River y un partido oficial por el Torneo Apertura frente a Lanús.

Tras su retiro de las canchas, Carlos Silva continuó vinculado al fútbol como ayudante técnico, trabajando junto a entrenadores reconocidos como César Luis Menotti en Rosario Central y Ángel Cappa, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de futbolistas.

La noticia de su fallecimiento ha generado conmoción en el ámbito futbolístico, recordando tanto su paso por los clubes argentinos como su compromiso con el deporte más allá de su carrera como jugador.

