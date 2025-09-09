TEMAS DE HOY:
Política

El Gobierno informó que subió el ingreso de autos “chutos” tras propuesta de nacionalización

La autoridad atribuyó este aumento a la difusión de propuestas electorales que plantean la nacionalización de estos motorizados.

Hans Franco

09/09/2025 9:53

Foto: Aumenta el ingreso de autos “chutos” tras propuesta de nacionalización (archivo)
La Paz

El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, coronel Luis Amílcar Velásquez, informó que en las últimas semanas se registró un incremento en el ingreso de vehículos indocumentados o “chutos” al país, principalmente por la frontera con Chile.

La autoridad atribuyó este aumento a la difusión de propuestas electorales que plantean la nacionalización de estos motorizados. “Los estudios y reconocimientos realizados con anterioridad nos muestran que tenemos que reforzar nuestra línea fronteriza, especialmente con la frontera con Chile”, afirmó.

Velásquez detalló que el Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC) intensificó su despliegue para frenar esta actividad ilegal. “Se ha incrementado, y es por esta razón que estamos doblegando esfuerzos para evitar, neutralizar y bloquear estos vehículos indocumentados”, señaló.

Para enfrentar esta situación, anunció que los efectivos del CEO-LCC permanecerán en vigilancia permanente. “Van a estar los siete días de la semana y las 24 horas del día. Si anteriormente teníamos una columna de 20 vehículos, ahora tenemos una columna mayor a 50”, precisó.

El viceministro subrayó que el incremento del contrabando de autos representa un riesgo no solo económico, sino también en materia de seguridad vial y ciudadana, y ratificó que el Gobierno no permitirá el ingreso ni la circulación de motorizados ilegales.

 

