Con quorum reglamentario y presencia cívica, Concejo Municipal desarrolla su sesión ordinaria

Este martes, el Concejo Municipal de Santa Cruz instaló la Sesión Ordinaria N.44 del periodo 2025-2026, bajo la presidencia en ejercicio del concejal José Alberti. La cita se abrió con la presencia de apenas seis de los once concejales, lo justo para alcanzar el quorum reglamentario.

La sesión se desarrolla en un ambiente marcado por la tensión política, debido a la ausencia total de la bancada de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y la falta de dos concejales titulares del Movimiento al Socialismo (MAS), Rosario Callejas y José Quiroz. En su lugar, asistió el concejal suplente Rolando Pacheco, quien tomó la posta por el oficialismo.

Por la bancada de Comunidad Autonómica (C-A) se hicieron presentes Manuel Saavedra, Juan Carlos Medrano y Karina Orihuela, además de la concejal suplente Edith Ávalos, en representación de Lola Terrazas.

Uno de los hechos llamativos de la jornada fue la presencia del Comité pro Santa Cruz, encabezado por su presidente Stello Cochamanidis, acompañado de su directorio. También se sumaron representantes de juntas vecinales, en respaldo a la instalación de la sesión.

El escenario refleja las fracturas internas y disputas políticas que atraviesa el órgano legislativo municipal.

