Video: “Estamos cansados de la delincuencia” vecinos del barrio 8 de Septiembre hacen vigila

Este lunes en horas de la noche, vecinos de la zona 8 de Septiembre, ubicado en el Plan Tres Mil en Santa Cruz, realizaron una vigilia, exigiendo que los propietarios de un inmueble donde presuntamente acogerían a menores y delincuentes que causan enfrentamientos, desalojen el lugar.

“Estamos cansados de tanta delincuencia, tanta inseguridad que hay en el barrio por el caso de este domicilio, que ellos tienen ahí a los delincuentes, ahí beben y existen muchos menores de edad, no tenemos respaldo de la Policía, no asiste la Defensoría para tomar cartas en el asunto”, manifestó uno de los vecinos.

El vecino señaló que son menores de edad, quienes protagonizan peleas con piedras y machetes en la zona, y piden que los dueños de esa vivienda se retiren del lugar, toda vez que tras acoger presuntamente a delincuentes causan zozobra en el lugar.

“En caso de que ellos no se marchen y que las autoridades no hagan caso a la solicitud, vamos a tener que retirarlos nosotros como vecinos”, afirmó el vecino.

El pasado fin de semana duros enfrentamientos entre barras bravas, se suscitaron en el barrio 8 de Septiembre, donde un joven fue violentamente agredido con un machete, y resultó con una herida en el hombro.

Varios de los involucrados serían menores de edad. En las imágenes captadas del momento de la agresión se observa cómo algunos jóvenes se agreden con machetes y piedras y causan zozobra en la zona.

