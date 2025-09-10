¡Nuestra Verde logró la hazaña!: El presidente Luis Arce destaca el histórico triunfo de la selección

El presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora se pronunció en sus redes sociales para felicitar y festejar a la selección boliviana por asegurar el pase al repechaje para el Mundial 2026.

“¡Nuestra Verde ha logrado la hazaña! ¡Histórico paso al repechaje del Mundial 2026! Con mucha garra, corazón y talento nuestra Selección ha derrotado al gigante de Brasil en la combativa ciudad de El Alto, asegurando nuestro pase al repechaje para el Mundial 2026. Este triunfo es la recompensa al esfuerzo y a la dedicación de nuestros jugadores, pero también a la fe de un pueblo que ama el fútbol, y con el que hoy celebramos en cada rincón del país”, afirmó a través de la red X.

Arce remarcó que la gran hazaña lograda por cada jugador y miembro del cuerpo técnico quedará guardada en la memoria de la nación.

“El corazón del pueblo boliviano late con fuerza. ¡Vamos con todo por el pase definitivo al Mundial! ¡Que viva Bolivia 🇧🇴!”, indicó el mandatario.

Este martes 9 de septiembre, Bolivia logró una hazaña histórica al vencer por 1-0 a Brasil en el Estadio Municipal de El Alto, asegurando su clasificación al repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026.

