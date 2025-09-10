TEMAS DE HOY:
Deportes

¡Orgullo nacional! Miguelito quedó entre los máximos goleadores de las Eliminatorias

Con goles decisivos y una histórica victoria ante Brasil, Terceros se posiciona como la gran esperanza de Bolivia rumbo al Mundial 2026.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

09/09/2025 22:19

Bolivia

Escuchar esta nota

Miguel Terceros fue una de las grandes figuras de Bolivia en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Con 7 goles, quedó entre los máximos goleadores, junto a jugadores reconocidos como Lionel Messi y Luis Díaz.

El joven delantero boliviano mostró su talento y capacidad para definir en momentos importantes, ayudando a Bolivia a conseguir resultados claves, incluyendo la histórica victoria contra Brasil en El Alto. Su aporte fue fundamental para que la selección accediera al repechaje.

Terceros anotó la misma cantidad de goles que Luis Díaz y superó a otros atacantes destacados de la región, lo que demuestra el gran nivel que alcanzó durante las eliminatorias. Solo Messi superó su cantidad con 8 goles.

Este desempeño lo coloca como una de las principales esperanzas para Bolivia en el repechaje que se jugará en marzo de 2026 en México, donde buscarán asegurar un lugar en el Mundial.

 

