Un video que se volvió viral en las redes sociales muestra a una mujer raspándose la planta del pie con una lima, dejando una gran cantidad de suciedad en el suelo del vagón del metro de Nueva York. El acto provocó una ola de indignación entre los usuarios, quienes lo han calificado como una muestra de falta de respeto y civismo en un espacio público.

En las imágenes, se ve a la mujer sentada en uno de los asientos del vagón, concentrada en su tarea mientras a su alrededor el suelo se llena de residuos. Aunque la identidad de la mujer se desconoce, el video fue compartido por la cuenta @marynefrmnt y rápidamente se difundió, generando comentarios de repudio.

"Una joven se raspa la planta del pie dejando sucio el suelo del vagón en pleno metro de Nueva York: 'La gente cada día tiene menos educación'", dice un texto que acompaña el video en la publicación original. Esta frase resume el sentir de muchos que han visto el clip y han expresado su frustración ante la aparente falta de consideración por los demás.

Los usuarios del metro, un espacio que a diario transporta a millones de personas, exigen a menudo una mayor conciencia colectiva para mantener la limpieza y el orden. Hasta el momento, ninguna autoridad del metro de Nueva York ha emitido un comunicado oficial sobre este suceso.

Mira la programación en Red Uno Play