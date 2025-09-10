El último pino ciprés de la Plaza de las Banderas arde en medio de festejos y lucha por sobrevivir

Lo que debía ser una noche de alegría terminó en tragedia ambiental. En medio de la celebración por la clasificación al repechaje de la selección boliviana, un petardo alcanzó al último pino ciprés columnar de la Plaza de las Banderas, provocando un incendio que hoy mantiene en vilo a ambientalistas, autoridades y vecinos.

La unidad forestal de la Alcaldía realizó esta mañana una inspección al árbol, que según reportes preliminares presenta daños “muy severos”, especialmente en su copa, con pocas probabilidades de recuperación.

“Estamos evaluando el daño estructural. Si hay la mínima posibilidad de salvarlo, aplicaremos tratamientos silviculturales y técnicas de sanidad vegetal; de lo contrario, lamentablemente podría perderse”, señalaron desde Emavra.

El pino, de 50 a 60 años de antigüedad, era considerado un ícono del lugar, no solo por su valor paisajístico sino también por su aporte ambiental y como refugio de aves y otras especies urbanas.

La historia se repite. En 2019, otro pino similar ardió durante los conflictos sociales y no sobrevivió, dejando al que ahora fue consumido por el fuego como el último ejemplar en pie.

“Esto es un crimen ambiental. No se trata solo de un árbol; con él desaparecen nidos, hábitats y parte del ecosistema que nos rodea”, lamentaron desde Emavra.

Si el ejemplar no logra recuperarse, la Alcaldía convocará a ciudadanos que tengan pinos cipreses en sus propiedades y deseen donarlos, para reforestar la plaza y devolverle su identidad verde.

Mientras tanto, el tronco ennegrecido del último pino permanece como símbolo de la fragilidad del entorno urbano y del alto costo ambiental que puede traer la inconsciencia humana, incluso en medio de la celebración.

