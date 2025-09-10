TEMAS DE HOY:
Video muestra el momento en que un vehículo "vuela" sobre una autopista de Nueva York

Las imágenes muestran el automóvil saliendo repentinamente de una vía de servicio lateral, cruzando por el aire cuatro carriles de la autopista y aterrizando en el otro lado.

Milen Saavedra

10/09/2025 12:44

Estados Unidos

Un impactante video captado por la cámara de tablero de un automóvil se volvió viral en las redes sociales, mostrando el momento en que otro automóvil, fuera de control, "vuela" sobre varios carriles de una autopista en Long Island, Nueva York, Estados Unidos. El incidente, descrito como un evento "milagroso" por las autoridades, ocurrió después de que el conductor, de 70 años, sufriera una convulsión.

Las imágenes muestran el vehículo saliendo repentinamente de una vía de servicio lateral, cruzando por el aire cuatro carriles de la autopista y aterrizando en el otro lado. A pesar de la violencia del impacto y la naturaleza dramática del accidente, no se reportaron heridos, según informa Sputnik Mundo.

Las autoridades confirmaron que el accidente fue provocado por un "ataque médico" que hizo que el conductor perdiera el control. El hombre fue trasladado a un hospital local para recibir atención médica, pero se confirmó que no se presentarán cargos en su contra.

Mira el video:

 

