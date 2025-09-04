“La cara en la torta, no”: madre se niega a tradición y se vuelve viral

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que una madre interrumpe la celebración de cumpleaños de su hijo para impedir que sea empujado con el rostro hacia el pastel.

La mujer, visiblemente molesta, enfrentó a dos invitados que intentaban llevar a cabo esta conocida práctica en varios países. “Acá con él, la cara en la torta no”, se le escucha decir con firmeza.

En el clip, la madre continúa reclamando: “¿Sabes cuánto me costó la torta para que vengan a meterle la cara?”. También añadió: “Eso no se hace en este país”, dejando claro su desacuerdo con una tradición que, aunque popular en algunos lugares, puede resultar incómoda o incluso peligrosa para algunos.

El video rápidamente se viralizó y generó una ola de apoyo en redes sociales. Comentarios como “Muy bien mamá, te felicito”, “Por fin una mamá que se pone firme” y “Eso es respetar al cumpleañero”.

