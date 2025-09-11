Una joven de 21 años, identificada como Anielly Mariana Sousa Silva, fue arrestada en la ciudad de Conceição das Alagoas, Brasil, acusada de extorsionar y difamar a decenas de personas a través de un perfil de chismes en Instagram. Según las autoridades, la joven cobraba hasta 300 reales brasileños (aproximadamente 55 dólares estadounidenses) a sus víctimas para eliminar publicaciones difamatorias que había hecho.

El caso, que ha llamado la atención en la región, es investigado bajo la "Operación Maledicta Bocca" (Boca Maldita en latín), liderada por el delegado de la Policía Civil, Bruno Vinícius. De acuerdo con el oficial, la joven publicaba historias sobre supuestas infidelidades, deudas y otros chismes de los habitantes de Conceição das Alagoas y Uberaba, en el estado de Minas Gerais.

El delegado Vinícius afirmó que la mujer llegó a "destruir al menos cuatro familias" con sus publicaciones, aunque solo dos de esas parejas han presentado denuncias formales hasta el momento. La joven, que fue detenida preventivamente, enfrenta cerca de 10 denuncias por "crímenes contra el honor". La policía local ha hecho un llamado a todos los afectados para que presenten sus denuncias, ya que cada caso contribuirá a la investigación y podría agravar la pena de la sospechosa, según un extenso reportaje publicado por g1.

La joven fue presa.

Detalles de la investigación

La investigación, que duró 50 días, incluyó el análisis de más de 12,000 páginas de contenido digital. Como resultado, la justicia ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de la joven y la suspensión de su perfil en redes sociales.

Entre los casos más graves que salieron a la luz se encuentran:

Maltrato infantil: Un caso en el que la joven acusó falsamente a una institución social de maltratar a un menor.

Acoso psicológico: La exposición de una mujer que había perdido a su pareja recientemente, lo que, según el informe policial, agravó su estado emocional.

La página utilizada para difundir chismes.

Anielly Mariana Sousa Silva ha sido acusada de extorsión, difamación e injuria. El delegado Vinícius explicó que los crímenes podrían resultar en una pena de hasta 12 años de prisión si todas las denuncias son confirmadas.

“Ella calumnió y difamó a diversos residentes”, aseguró el delegado. “La internet no es y nunca será una tierra sin ley”. La investigación continúa abierta para determinar todos los crímenes cometidos. Los abogados de la joven han declinado hacer comentarios sobre el caso por el momento.

