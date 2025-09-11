Florinda Meza aclara polémica sobre los hijos de Chespirito: "Fue una broma"

Florinda Meza, viuda del icónico comediante Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, volvió a estar en el centro de la atención mediática tras responder a una antigua polémica que causó revuelo en redes sociales.

En declaraciones recientes, Meza abordó entre risas las críticas que surgieron por una frase suya, en la que mencionó que Chespirito tenía “siete defectos: seis hijos y una esposa”.

Durante un contacto con los medios, Florinda citó con ironía una popular canción para justificar su comentario: “Ah no, pues hasta hay una canción que dice ‘eres el hombre perfecto, solo tienes un error’... esas cosas se dicen de broma, hombre”, afirmó con tono relajado.

Además, señaló que muchas veces el humor es sacado de contexto, especialmente en redes sociales, donde las frases pueden ser tomadas de manera literal o fuera de intención.

Ante la pregunta sobre cómo tomó la controversia generada, Meza respondió con serenidad: “Ah, porque las redes así son”.

