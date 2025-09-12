"Estoy muy enamorada": Nicki Nicole y Lamine Yamal oficializan su romance tras semanas de rumores

Después de semanas de rumores y especulaciones, la cantante argentina Nicki Nicole y el futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, hicieron oficial su romance. La pareja compartió sus primeras fotos juntos en redes sociales, sellando así una relación que ya venía dando indicios.

Las publicaciones llegaron un día después de que Nicki Nicole hablara por primera vez sobre su vida amorosa. Durante un desfile de la marca Desigual en Barcelona, la artista fue abordada por periodistas y respondió con una sonrisa y visiblemente enamorada: "Estoy muy enamorada y muy feliz", según publica Infobae.

El futbolista fue el primero en subir una historia a Instagram. La imagen, un primer plano de la cantante, la mostraba recostada sobre su pecho. Pocos minutos después, Nicki Nicole subió una selfie en la que se les ve a ambos sonriendo. "Fans la que se avecina", escribió la cantante en la ubicación de la foto, dejando a sus seguidores a la expectativa.

La confirmación llega tras una serie de señales. Hace poco, un video de Nico Williams, compañero de Lamine Yamal en la selección española, se hizo viral. En el clip, el futbolista le preguntaba a Yamal por qué estaba tan sonriente, a lo que él respondió mostrando la pantalla de su celular, donde tenía una foto con Nicki Nicole. "Mi chaval está in love", escribió Williams, confirmando el romance en clave de broma.

La presencia de Nicki Nicole en Barcelona se debe tanto a compromisos profesionales como personales. La artista se mostró muy contenta en la ciudad, donde recibió un gran cariño de la gente.

Nicki Nicole y Lamine Yamal hicieron oficial su relación (Foto: Instagram)

