El tierno gesto de Nicki Nicole con el hermanito de Lamine Yamal causa furor en redes

Cada vez más unidos como familia. La cantante argentina se deja ver en redes con el hermanito de su novio el futbolista Lamine Yamal, con el que hace unas semanas hizo oficial su relación.

Red Uno de Bolivia

15/09/2025 22:58

Foto: Captura de video
España

Las redes explotaron de comentarios este lunes, después de que se publicará y viralizara un emotivo video, donde se observa a la cantante argentina Nicki Nicole con el hermanito de Lamine Yamal, jugando.

El video causó furor en redes, los internautas y seguidores hicieron masivos los comentarios destacando la paciencia que la artista muestra con el pequeño hermano de su novio el pequeño Keyne.

 

 

La cantante argentina, quien es siete años mayor que él, ya convive con el núcleo más cercano de la estrella del F.C. Barcelona, en el video publicado este lunes se la observa muy tranquila pasando un momento de diversión.

En las imágenes se los observa jugando con unos palillos chinos, mientras son captados por Lamine.

 

 

