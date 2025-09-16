Las redes explotaron de comentarios este lunes, después de que se publicará y viralizara un emotivo video, donde se observa a la cantante argentina Nicki Nicole con el hermanito de Lamine Yamal, jugando.

El video causó furor en redes, los internautas y seguidores hicieron masivos los comentarios destacando la paciencia que la artista muestra con el pequeño hermano de su novio el pequeño Keyne.

La cantante argentina, quien es siete años mayor que él, ya convive con el núcleo más cercano de la estrella del F.C. Barcelona, en el video publicado este lunes se la observa muy tranquila pasando un momento de diversión.

En las imágenes se los observa jugando con unos palillos chinos, mientras son captados por Lamine.

Mira la programación en Red Uno Play