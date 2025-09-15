Conoce a los mejores vestidos de Premios Emmy 2025

Arrancó la temporada de entrega de premios, y en la alfombra roja de los Premios Emmy 2025 los famosos mostraron sus mejores y llamativos atuendos, intentando imponer tendencias y una nueva moda.

Lo mejor de la televisión y el streaming se reunieron para ser testigos de cómo 'The Studio', 'Adolescencia' y 'The Pitt' han arrasado en esta primera etapa de galardones en el Peacock Theater de Los Ángeles.

En esta ocasión, las transparencias, y el color rojo fue el preferido por los estilistas, además de los diseños vintage.

Las artistas que más sorprendieron fueron Selena Gomez y Benny Blanco, Rita Ora y el director Taika Waititi, Adam Brody y Leighton Meester entre otros.

A continuación, todos los looks de la alfombra roja de los Premios Emmy 2025:

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Mira la programación en Red Uno Play