Conoce a los mejores vestidos de Premios Emmy 2025

Las transparencias, los brillos y el color rojo, fueron los más utilizados en la alfombra roja.
15/09/2025 14:21
Arrancó la temporada de entrega de premios, y en la alfombra roja de los Premios Emmy 2025 los famosos mostraron sus mejores y llamativos atuendos, intentando imponer tendencias y una nueva moda.
Lo mejor de la televisión y el streaming se reunieron para ser testigos de cómo 'The Studio', 'Adolescencia' y 'The Pitt' han arrasado en esta primera etapa de galardones en el Peacock Theater de Los Ángeles.
En esta ocasión, las transparencias, y el color rojo fue el preferido por los estilistas, además de los diseños vintage.
Las artistas que más sorprendieron fueron Selena Gomez y Benny Blanco, Rita Ora y el director Taika Waititi, Adam Brody y Leighton Meester entre otros.
A continuación, todos los looks de la alfombra roja de los Premios Emmy 2025:
