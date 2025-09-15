Identifican a cinco extranjeros como autores del violento atraco a librecambistas

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, en coordinación con grupos de inteligencia, logró identificar a cinco ciudadanos de nacionalidad argentina como los presuntos responsables del violento atraco cometido contra tres librecambistas el pasado viernes 12 de septiembre, en inmediaciones de un condominio ubicado detrás del Comando Departamental de la Policía.

Según los informes preliminares, los delincuentes sustrajeron 60.000 dólares y 13.000 bolivianos, haciendo un botín superior a medio millón de bolivianos.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad fueron claves para determinar la participación de los sospechosos, quienes habrían actuado con violencia para despojar del dinero a sus víctimas.

Fuentes policiales confirmaron que la investigación continúa y que se analizan más grabaciones para establecer los movimientos de los implicados antes y después del atraco.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden un informe oficial sobre el caso, mientras la Policía mantiene operativos de búsqueda y seguimiento.

