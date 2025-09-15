Buscan a alias “Coco Vásquez” por al menos 13 asesinatos y vínculos con narcotráfico en Bolivia

La Policía Boliviana y el Ministerio Público iniciaron operativos a nivel nacional para dar con el paradero de Yasser Andrés Vásquez Cardona, más conocido como alias “Coco Vásquez”, presunto líder de una organización criminal dedicada al sicariato y narcotráfico.

Según informó el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, Vásquez Cardona estaría relacionado con al menos 13 asesinatos cometidos entre junio de 2023 y julio de 2025 en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando.

“Esta persona está siendo buscada por la Policía Boliviana, especialmente en la zona del Departamento del Beni. Tiene antecedentes penales en Bolivia y está siendo investigado por delitos de narcotráfico y homicidios”, indicó Mariaca.

El Ministerio Público ha activado investigaciones coordinadas con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), con el objetivo de ubicar y capturar al prófugo.

“Se están realizando operativos en todo el país, de manera simultánea, no solo para ejecutar la orden de aprehensión contra Vásquez, sino también para identificar y capturar a otras personas vinculadas a estas actividades criminales”, agregó Mariaca.

Por su parte, el coronel Ángel Morales, director nacional de la Felcn, afirmó que alias “Coco Vásquez” está plenamente identificado, pero su ubicación aún no ha sido determinada.

“Estamos dando cumplimiento al mandamiento de aprehensión, realizando operativos en el Beni y otros departamentos para aprehender a esta persona vinculada a delitos graves”, explicó Morales.

