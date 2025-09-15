Claves para escalar una startup con éxito

Pasar de un proyecto prometedor a una empresa de alto impacto es el gran desafío de toda startup. Escalar no significa solo crecer en ventas o usuarios, sino construir un modelo sostenible, capaz de multiplicar su alcance sin perder calidad, identidad ni viabilidad financiera. En un ecosistema competitivo y dinámico, el arte de escalar requiere visión estratégica, disciplina y adaptación constante.

El ingeniero Jaime Vaca, docente de la carrera de Publicidad y Marketing de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, sostiene que estos emprendimientos necesitan, sobre todo, una base tecnológica y de innovación.

“Una startup, básicamente, al igual que cualquier otra empresa que va creciendo, tiene por fin principal poder escalar de forma rápida sin la necesidad de caer en costos muy elevados”, sostiene el académico.

En el libro Lean Startup, de Eric Ries, se enfatizan tres elementos clave para lograr la escalabilidad: la iteración rápida (o repetición de un proceso varias veces), el aprendizaje validado y el ajuste del producto al mercado.

Tips para escalar una startup

Validar el modelo de negocio: Entonces, el primer paso es validar el modelo de negocio. Antes de expandirse, la startup debe confirmar que su propuesta de valor resuelve un problema real del mercado y que los clientes están dispuestos a pagar por ella.

Asegurar el ajuste del producto al mercado: Antes de que una startup intente escalar, es fundamental que confirme si su producto realmente resuelve un problema relevante para un mercado suficientemente amplio.

Construir una infraestructura escalable: Contar con una base tecnológica y operativa preparada para el crecimiento es esencial. Desde el lado tecnológico, esto implica invertir en soluciones capaces de soportar un mayor número de usuarios o transacciones, como la migración a servicios en la nube. En cuanto a los procesos, es importante estandarizar áreas clave como ventas o atención al cliente para garantizar la consistencia a medida que la empresa crece.

Contratar y formar equipos adecuados: El crecimiento de una startup depende en gran medida de las personas que la conforman. Por ello, es clave contratar talento con experiencia específica en procesos de escalamiento, como especialistas en marketing digital, ventas o crecimiento de usuarios. A la par, es importante fomentar una cultura organizacional basada en la autonomía, la adaptabilidad y el aprendizaje constante.

Financiamiento para el crecimiento: Para escalar, muchas startups necesitan inyecciones de capital que les permitan acelerar el desarrollo del producto, invertir en marketing o expandirse a nuevos mercados. La inversión suele ser una vía común para obtener estos recursos.

Expansión geográfica o de producto: Una estrategia efectiva para escalar puede ser expandirse a nuevos mercados o diversificar la oferta. En cuanto a la expansión geográfica, es clave analizar mercados similares al original y adaptar el producto a las necesidades locales mediante el uso de datos e insights culturales. En términos de producto, lo recomendable es diversificar solo una vez que el producto principal esté consolidado.

Automatización y tecnología: La implementación de herramientas tecnológicas que automaticen tareas repetitivas puede acelerar significativamente el crecimiento de una startup. Además, permiten optimizar recursos y aumentar la eficiencia. El uso de análisis de datos también facilita tomar decisiones más informadas y ágiles.

Según McKinsey & Company, las startups que logran crecer de forma sostenible suelen enfocarse en tres áreas clave. Primero, la estandarización de procesos, lo que les permite mantener la calidad del producto o servicio a medida que aumentan su escala. Segundo, la automatización de tareas operativas, que ayuda a reducir costos y mejorar la eficiencia.

Y finalmente: una expansión estratégica, ya sea ingresando a nuevos mercados o diversificando su oferta de productos, siempre con base en datos y análisis que minimicen riesgos. Estas tres prácticas, combinadas, crean una base sólida para escalar de forma efectiva y competitiva.

“Todas las startups que van naciendo tienen ese fin de poder generar mayor cantidad de ingresos, con la mayor reducción de los costos y en el menor tiempo. Obviamente, ahí el papel de la innovación y el cómo yo voy proyectando todos estos puntos es bastante importante”, explica Vaca.

Añade que, en un mercado cada vez más competitivo y digitalizado, los emprendedores deben apoyarse en herramientas tecnológicas para optimizar procesos, mejorar la experiencia del cliente y diferenciarse de la competencia. Además, destaca que la innovación no solo se refiere a la creación de productos nuevos, sino también a la forma en que se comunican, se posicionan en el mercado y se adaptan a las tendencias del consumidor.

