Capturan en Santa Cruz a feminicida buscado por Brasil y encuentran avioneta robada

Un operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en la frontera con Brasil logró desarticular una red criminal, recuperando una avioneta robada y capturando a un prófugo con alerta roja internacional por feminicidio.

El despliegue policial, a cargo de Umopar San Ignacio, se realizó en una estancia en el municipio de San Matías, donde se había reportado la presencia de una aeronave robada. Según el comandante de la Fuerza de Tarea Aérea "Diablos Rojos", la operación de rastrillaje se extendió por la tarde, la noche y la madrugada, culminando con el hallazgo de la aeronave.

En el lugar, los agentes secuestraron una avioneta Cessna con matrícula brasileña, un fusil AR-15, radios de comunicación, una vagoneta y prendas militares.

El descubrimiento de la red criminal tuvo un giro inesperado cuando, al día siguiente del allanamiento, la Policía interceptó a un hombre que intentaba escapar del lugar. Inicialmente se identificó como Danilo Cardozo Do Carmo, pero una requisa reveló una identificación falsa. Tras coordinar con las autoridades brasileñas, se confirmó que su verdadero nombre es Edson Prada de Moraes, quien contaba con una alerta roja internacional por el feminicidio de su esposa en Brasil.

Prada de Moraes, quien presuntamente formaba parte de esta organización criminal dedicada al robo de aeronaves, fue entregado de inmediato a las autoridades del vecino país en el marco de la cooperación bilateral. Este exitoso operativo no solo permitió recuperar la avioneta, sino también llevar ante la justicia a un criminal buscado por un delito grave.

Mira la programación en Red Uno Play