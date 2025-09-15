Cochabamba: Hallaron marihuana escondida en una casa improvisada

Funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) del departamento de Cochabamba, intervinieron una vivienda precaria en el municipio de Quillacollo, donde hallaron sustancias controladas.

El operativo se realizó gracias a un trabajo previo de inteligencia en la zona, donde al interior del inmueble, encontraron seis bolsas de yute de diferentes colores, mismos que tenían en su interior paquetes con una sustancia verduzca.

Tras el desarrollo de la prueba de campo, se logró establecer que la sustancia era marihuana, y estaban contenidas en 155 paquetes en forma de ladrillo y forrados con cinta adhesiva.

Durante la contabilización total, se estableció que se trataba de 155 paquetes de marihuana, los cuales fueron trasladados a oficinas policiales y puestos a conocimiento del Ministerio Público, no se cuenta con aprehendidos.

