Diputado Alarcón solicita a la Fiscalía arraigo y anotación de bienes para los implicados por el caso Botrading

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, informó este lunes que presentó una carta formal al Fiscal Departamental de La Paz solicitando la aplicación de medidas cautelares contra funcionarios y particulares investigados por presuntos delitos vinculados a irregularidades en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

“He presentado el día de hoy esta carta al Fiscal Departamental de La Paz que en la parte conclusiva propongo y planteo lo siguiente: con estos antecedentes y para precautelar los intereses del pueblo de Bolivia, y que las personas que resulten culpables de estos delitos respondan penalmente por sus actos, así como que el Estado recupere todo el daño y perjuicio económico sufrido, sentando un precedente, la Fiscalía de La Paz deberá disponer o gestionar la alerta migratoria y arraigo en Bolivia de los funcionarios y particulares investigados e involucrados”, explicó el legislador en conferencia de prensa.

En la misiva, Alarcón plantea, además:

La anotación preventiva y embargo de todos los bienes inmuebles registrables y cuentas bancarias de los investigados.

La incautación de documentación relacionada con el caso en oficinas de YPFB y de la empresa Botrading en Paraguay, a fin de evitar alteraciones o modificaciones.

El parlamentario recordó que ya existe una investigación abierta sobre este tema y que el pasado viernes la Cámara de Diputados aprobó un informe con los resultados de la indagación realizada, lo que fortalece la necesidad de que el Ministerio Público asuma acciones inmediatas.

