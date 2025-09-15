Fiscalía de La Paz propone implementar sistema de control remoto de medidas cautelares

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que se propuso al Tribunal Departamental de Justicia la incorporación del Ecosistema ROMA (Reconocimiento, Observación, Monitoreo y Autenticación) en la aplicación de medidas cautelares personales, como la detención domiciliaria o el marcado biométrico, con el fin de que los imputados puedan cumplir estas disposiciones judiciales de manera remota y opcional desde dispositivos móviles, evitando la obligación de presentarse físicamente en las fiscalías.

“Con la implementación del Ecosistema ROMA, los imputados podrán registrar su marcado biométrico a través de su dispositivo móvil, desde cualquier lugar, siempre que el juez disponga esta modalidad en audiencia. El objetivo es garantizar el cumplimiento de las determinaciones judiciales y facilitar el acceso de los procesados al sistema”, explicó Torrez durante la exposición del funcionamiento de esta herramienta tecnológica.

El Fiscal Departamental destacó que la propuesta busca agilizar trámites, reducir la carga procesal y ahorrar tiempo, tanto para los sindicados como para las autoridades. Señaló también que la iniciativa requiere del respaldo del Órgano Judicial para su implementación efectiva.

El Ecosistema ROMA incorpora múltiples niveles de seguridad tecnológica:

Autenticación biométrica remota, mediante reconocimiento facial con inteligencia artificial.

Geolocalización inteligente con GPS de alta precisión y detección de anomalías.

Algoritmos de verificación en tiempo real, capaces de detectar intentos de fraude o suplantación de identidad.

“Esperamos contar con el apoyo del Órgano Judicial para consolidar esta propuesta y brindar facilidades a los ciudadanos procesados, garantizando a la vez seguridad y transparencia en el cumplimiento de las medidas cautelares”, concluyó Torrez.

