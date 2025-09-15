¿Qué significa la 'marcha blanca' en el nuevo parqueo en línea de La Paz?

Este lunes comenzó en la ciudad de La Paz la implementación del Sistema de Estacionamientos Tarifados en Vía Pública “Parqueo para Todos”, en el marco de la denominada marcha blanca, que se extenderá hasta el viernes 26 de septiembre y que exime de pago a los conductores por la ampliación del tiempo de permanencia en los espacios de parqueo.

“Estas dos primeras semanas tenemos una marcha blanca, que así la hemos denominado, donde solamente les van a poner una nota, un volante. Pero después van a ser inmovilizados y tienen que pagar 80 bolivianos para retirar la grapa”, informó el jefe de la Unidad de Promoción de Inversiones de la Alcaldía, Carlos Laguna.

De acuerdo con la autoridad, desde el viernes 19 de septiembre se reestablecerá el cobro por ampliación de tiempo, el cual podrá gestionarse de forma virtual, sin necesidad de que los conductores regresen al lugar del estacionamiento.

Los estacionamientos tarifados funcionan en las zonas de Calacoto, San Miguel, Obrajes, Miraflores, Sopocachi y el Casco Urbano Central, en los siguientes horarios: de lunes a viernes de 07:00 a 20:00, y los sábados de 07:00 a 13:00.

Las tarifas vigentes para vehículos registrados en el municipio de La Paz son de 3 bolivianos por cada 30 minutos y 5 bolivianos por una hora. En el caso de motocicletas, el costo es de 2 bolivianos por 30 minutos y 3 bolivianos por una hora.

El pago puede realizarse a través de la plataforma digital miscuentas.com.bo o mediante la aplicación móvil Mis Cuentas Bolivia. Además, cada cuadra con parqueo tarifado cuenta con un código QR en los letreros informativos, que dirige al portal de la empresa para efectuar el pago y acceder a información adicional.

“Puede entrar desde la web a la página miscuentas.com.bo y desde ahí hacer el pago. También puede instalarse la aplicación en su celular Mis Cuentas Bolivia y con eso ya puede hacer el pago. Asimismo, hay un QR en el poste que lleva a la página de la empresa”, explicó Laguna.

La Alcaldía paceña reiteró que, una vez concluida la marcha blanca, los vehículos que excedan el tiempo de estacionamiento sin haber realizado la ampliación correspondiente estarán sujetos a inmovilización y deberán pagar 80 bolivianos para ser liberados.

Mira la programación en Red Uno Play