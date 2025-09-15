Gobierno identifica 47 municipios de alto riesgo de incendios forestales y reporta 8 focos activos en el país

El ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz, informó este lunes que, de los 335 municipios del país, 84 presentan de manera recurrente incendios forestales cada año, de los cuales 47 han sido catalogados como de alto riesgo y, por tanto, reciben una atención prioritaria.

“De los 335 municipios que tenemos en el país, 84 municipios recurrentemente todos los años nos pasa los incendios; de los 84 municipios, 47 municipios son de alto riesgo que se han identificado y se ha dado mayor prioridad de atención”, señaló Ruiz en entrevista con la Red Uno.

La autoridad destacó que el Gobierno nacional lleva adelante procesos de socialización, coordinación interinstitucional y entrega de equipos para contrarrestar los incendios forestales, fortaleciendo la capacidad de respuesta de brigadas y comunidades.

De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, actualmente se registran 8 incendios forestales activos en el territorio nacional, cinco de ellos en el departamento de Santa Cruz.

“En Santa Cruz tenemos cinco incendios activos que están siendo atendidos directamente por el Gobierno nacional, sin la necesidad de que los municipios se declaren en emergencia”, explicó el ministro, al remarcar que existe la logística necesaria para garantizar combustibles, personal especializado y equipamiento para sofocar los focos de calor.

Finalmente, Ruiz reiteró el compromiso del Gobierno con la protección de los bosques y el medio ambiente, destacando el trabajo coordinado con las Fuerzas Armadas, la Policía, gobiernos municipales y organizaciones locales.

