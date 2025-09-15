La cuenta regresiva comenzó. A solo cuatro días de su apertura, Expocruz 2025, la Feria Internacional más grande de Bolivia, se prepara para recibir a visitantes de todo el país con un sinfín de novedades y beneficios pensados para toda la familia.

Según Raúl Strauss, gerente general de Fexpocruz, “muy contentos de informar que estamos en la recta final del trabajo. Esta feria va a brillar y realmente vale la pena venir a visitarla. Hay beneficios para todos: desde entradas a precio promocional, dos por uno, la hora Expocruz de 5 a 6 de la tarde con solo 40 bolivianos, y la entrada gratuita para menores de 12 años el lunes. Es una feria pensada para toda la familia”.

La feria, que se realizará del 19 al 28 de septiembre, contará con la participación de 34 delegaciones internacionales, superando récords de años anteriores. Strauss destacó la importancia del evento para el sector pecuario: “Ya están los campeones, el animal más pesado, y el juzgamiento de genética inicia este martes. Es un espacio clave para la exportación y para que los visitantes internacionales conozcan y consideren la compra de nuestra genética”.

Además de la innovación y los negocios, Expocruz ofrece un espacio de entretenimiento y aprendizaje, con pabellones modernizados y actividades especiales que permitirán a los asistentes disfrutar en familia y con amigos.

El presidente de Fexpocruz, Jean-Pierre Antelo, anticipó que este año se podría alcanzar medio millón de visitantes, consolidando a la feria como un punto de encuentro de oportunidades, cultura y diversión para todo Bolivia.

Strauss finalizó la invitación: “Expocruz 2025 realmente vale la pena. Invitamos a toda Bolivia a planificar su visita, aprovechar las oportunidades y disfrutar de todos los beneficios que hemos preparado para este año”.

