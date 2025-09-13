“Una feria para todos”: Expocruz 2025 llega con promociones, descuentos y días especiales

La feria internacional de Santa Cruz iniciará el 19 de septiembre con precios accesibles y nuevas promociones de ingreso.
13/09/2025 0:15
Escuchar esta nota
A días del inicio de Expocruz 2025, la muestra ferial más representativa de Sudamérica, la organización confirmó que ya está todo preparado para recibir a miles de visitantes entre el 19 y el 28 de septiembre.
Con el lema “Una feria para todos”, la Fexpocruz anunció una serie de facilidades económicas, como entradas con descuento, días especiales para familias y paquetes grupales.
Una de las novedades es la llamada “Hora Expocruz”, que permitirá a los visitantes ingresar con descuento de Bs 10 si acceden al predio entre las 17:00 y 18:00 horas, todos los días de la feria.
Además, habrá ingreso gratuito para emprendedores previamente registrados, también en este mismo horario, los días lunes 22 y jueves 25 de septiembre.
Estos son los precios de las entradas:
Fecha: Del 19 al 28 de septiembre
Precios de Entradas: Mayores Bs. 50 - Menores Bs. 25.
Días Especiales:
HORA EXPOCRUZ – Todos los días: de 17:00 a 18:00 Hrs., las entradas mayores tendrán
un precio de Bs. 40.
2x1 - viernes 19 de septiembre: Dos personas ingresan con una entrada mayor.
Día de la Familia – lunes 22 de septiembre / ingreso libre para menores de 12 años.
Lunes 22 y jueves 25 de septiembre estarán dedicados a emprendedores, con previo
registro, podrán ingresar sin costo de 17:00 a 18:00 hrs.
