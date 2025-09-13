TEMAS DE HOY:
Que no me pierda

“Una feria para todos”: Expocruz 2025 llega con promociones, descuentos y días especiales

La feria internacional de Santa Cruz iniciará el 19 de septiembre con precios accesibles y nuevas promociones de ingreso.

Naira Menacho

13/09/2025 0:15

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

A días del inicio de Expocruz 2025, la muestra ferial más representativa de Sudamérica, la organización confirmó que ya está todo preparado para recibir a miles de visitantes entre el 19 y el 28 de septiembre.

Con el lema “Una feria para todos”, la Fexpocruz anunció una serie de facilidades económicas, como entradas con descuento, días especiales para familias y paquetes grupales.

“Iniciamos el viernes con el Día de la Familia con un 2x1, y mantenemos el precio de las entradas. Además, el lunes los menores podrán ingresar gratis”, informó Raúl Strauss, gerente general de la Fexpocruz, en el programa Que No Me Pierda (QNMP).

Una de las novedades es la llamada “Hora Expocruz”, que permitirá a los visitantes ingresar con descuento de Bs 10 si acceden al predio entre las 17:00 y 18:00 horas, todos los días de la feria.

Además, habrá ingreso gratuito para emprendedores previamente registrados, también en este mismo horario, los días lunes 22 y jueves 25 de septiembre.

Estos son los precios de las entradas:

Fecha: Del 19 al 28 de septiembre

Precios de Entradas: Mayores Bs. 50 - Menores Bs. 25.

Días Especiales:

HORA EXPOCRUZ – Todos los días: de 17:00 a 18:00 Hrs., las entradas mayores tendrán

un precio de Bs. 40.

2x1 - viernes 19 de septiembre: Dos personas ingresan con una entrada mayor.

Día de la Familia – lunes 22 de septiembre / ingreso libre para menores de 12 años.

Lunes 22 y jueves 25 de septiembre estarán dedicados a emprendedores, con previo

registro, podrán ingresar sin costo de 17:00 a 18:00 hrs.

 

 

