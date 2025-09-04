TEMAS DE HOY:
Hombre hallado muerto Balacera pareja acribillada en Santa Cruz

26ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Programa

Batalla campal en Expocruz 2025: ¡La guerra por el primer lugar ha comenzado!

Discusión, petardos, pijamas apretadas y emprendimientos inesperados marcaron el inicio no oficial de la Feria Expocruz 2025. Todo por ser los primeros en la fila.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

04/09/2025 10:08

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Lo que parecía una simple fila para ingresar a la Expocruz se salió de control la mañana de este jueves, cuando los hermanos Arteaga empezaron a lanzar petardos y gritar: “¡Nosotros llegamos primero!”.

Ellos afirmaron que habían acampado desde el primer día de septiembre, pero perdieron su lugar por irse un rato a recibir a Camacho en caravana. “Nos fuimos 33 minutos nomás”, dijeron muy molestos. Cuando volvieron, se encontraron con otras dos carpas en su lugar.

Mira el video y diviertete con este extraordinario sketch cómico, personificado por Juliana Guzmán y Ian Vega. 

Pero lo más curioso fue que, en medio del caos, los mismos protestantes empezaron a vender ropa usada, calzoncillos ecológicos con aves estampadas y somó bien frío. “Aquí no se pierde el tiempo, se emprende”, dijo uno, mostrando su maleta de ofertas.

Para evitar que la pelea pasara a mayores, ambos bandos decidieron resolver todo con un “Yanquimpo” (piedra, papel o tijera), con árbitro neutral y en vivo.

La Feria Expocruz aún no empieza, pero ya tiene su primer gran show y todo por un solo objetivo: ser el primero en entrar

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD