Expocruz 2025: inicia la cuenta regresiva y se intensifican los trabajos en el campo ferial

Se inicia la cuenta regresiva para el inicio de la versión 49 de la Expocruz 2025. Más de 1.000 obreros trabajan a tiempo completo para tener listo todos los pabellones a nueve días de abrir sus puertas.

Los trabajadores indican que solo les queda entre tres a cuatro días para terminar todos los arreglos y construir las nuevas infraestructuras para que luego las empresas puedan decorar su stand y acomodar sus productos.

Expocruz 2025 se llevará a cabo del 19 al 28 de septiembre consolidándose una vez más como el punto de encuentro donde Bolivia se conecta con el mundo.

Estos son los precios de las entradas:

Fecha: Del 19 al 28 de septiembre

Precios de Entradas: Mayores Bs. 50 - Menores Bs. 25.

Días Especiales:

• HORA EXPOCRUZ – Todos los días: de 17:00 a 18:00 Hrs., las entradas mayores tendrán

un precio de Bs. 40.

• 2x1 - viernes 19 de septiembre: Dos personas ingresan con una entrada mayor.

• Día de la Familia – lunes 22 de septiembre / ingreso libre para menores de 12 años.

• Lunes 22 y jueves 25 de septiembre estarán dedicados a emprendedores, con previo

registro, podrán ingresar sin costo de 17:00 a 18:00 hrs.

