Expocruz 2025: inicia la cuenta regresiva y se intensifican los trabajos en el campo ferial

Expocruz 2025 se llevará a cabo del 19 al 28 de septiembre. Las entradas para mayores es de Bs. 50 y menores Bs. 25.
10/09/2025 22:07
Escuchar esta nota
Se inicia la cuenta regresiva para el inicio de la versión 49 de la Expocruz 2025. Más de 1.000 obreros trabajan a tiempo completo para tener listo todos los pabellones a nueve días de abrir sus puertas.
Los trabajadores indican que solo les queda entre tres a cuatro días para terminar todos los arreglos y construir las nuevas infraestructuras para que luego las empresas puedan decorar su stand y acomodar sus productos.
Expocruz 2025 se llevará a cabo del 19 al 28 de septiembre consolidándose una vez más como el punto de encuentro donde Bolivia se conecta con el mundo.
Estos son los precios de las entradas:
Fecha: Del 19 al 28 de septiembre
Precios de Entradas: Mayores Bs. 50 - Menores Bs. 25.
Días Especiales:
• HORA EXPOCRUZ – Todos los días: de 17:00 a 18:00 Hrs., las entradas mayores tendrán
un precio de Bs. 40.
• 2x1 - viernes 19 de septiembre: Dos personas ingresan con una entrada mayor.
• Día de la Familia – lunes 22 de septiembre / ingreso libre para menores de 12 años.
• Lunes 22 y jueves 25 de septiembre estarán dedicados a emprendedores, con previo
registro, podrán ingresar sin costo de 17:00 a 18:00 hrs.
Mira la programación en Red Uno Play
20:30
23:00
00:00
01:00
03:00
04:00
20:30
23:00
00:00
01:00
03:00
04:00