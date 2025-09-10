TEMAS DE HOY:
Deportes

Arrestan a hincha del Oviedo por gestos racistas contra Mbappé

El análisis de las imágenes y vídeos ayudó a los agentes a identificar al aficionado que se hallaba en la grada de animación local conocida como Fondo Norte.

AFP

10/09/2025 10:20

Kylian Mbappé controla un balón ante Luka Ilic durante el partido liguero entre el Real Oviedo y el Real Madrid disputado el 24 de agosto de 2025 en la ciudad española de Oviedo © César Manso / AFP/Archivos
Madrid, España

Un hincha del Oviedo fue detenido por "escenificar gestos y sonidos racistas" contra Kylian Mbappé durante el partido en el Carlos Tartiere entre el club asturiano y el Real Madrid el 24 de agosto, informó este miércoles la policía española.

Tras la celebración del encuentro, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) denunció "gritos y sonidos racistas contra jugadores madridistas", que llegaron a emitirse después en un programa deportivo en la televisión y plataformas de redes sociales.

El análisis de las imágenes y vídeos ayudó a los agentes a identificar al aficionado que se hallaba en la grada de animación local conocida como Fondo Norte.

Al seguidor, arrestado por un delito contra la integridad moral y otro de odio, se le ve subiendo y bajando los brazos de manera "visible" y "exagerada", imitando a un mono en el minuto 37 cuando el Real Madrid celebraba el primer gol de su triunfo (3-0), anotado por Mbappé.

Según la Policía Nacional, también fue propuesto para sanción administrativa por infracción contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que contempla multas de 60.000 euros (70.000 dólares) hasta 650.000 euros (760.000 dólares) para faltas muy graves, así como la prohibición de acceso a los terrenos de juego.

"De la investigación se dio cuenta igualmente a la Fiscalía Delegada para la Tutela Penal para la Igualdad y Contra la Discriminación, quien se encarga de los delitos que tienen una motivación de odio y que, según refiere el Código Penal, podrían llevar aparejada una pena de hasta tres años de prisión", informó la policía.

