Eduardo Villegas, hermano mayor de Óscar Villegas, expresó su orgullo y emoción tras la clasificación de la Selección boliviana al repechaje mundialista. En sus declaraciones, resaltó no solo la trayectoria de su hermano como entrenador, sino también la influencia de la familia en este camino deportivo.

“Realmente me siento muy emocionado por Óscar, mi hermano, muy agradecido con Dios. Mis papás habían sido deportistas, mi mamá jugó básquet y mi papá fútbol, aunque de manera amateur. Creo que algo de eso quedó en nosotros”, afirmó Eduardo, quien también se desarrolló en el fútbol como jugador y entrenador.

El mayor de los Villegas recordó que Óscar encontró su vocación como entrenador luego de una lesión y que desde entonces se dedicó con pasión al trabajo con divisiones menores.

“Óscar se especializó en menores, trabajó toda su etapa con jóvenes. Por ejemplo, Carlos Lampe estuvo con él en una Sub-20 que le fue muy bien. Ahora, la Federación decidió apostar por esa misma línea y se ven los frutos”, explicó.

Para Eduardo, la disciplina y la educación impartida por sus padres fueron claves para que tanto él como su hermano pudieran crecer en el fútbol.

“Óscar hoy está cosechando probablemente aquello, y es una bendición. Verlo liderar a la Selección y lograr la clasificación al repechaje es un orgullo inmenso para mí y para toda la familia”, cerró.

