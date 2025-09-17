¡Atención! Así se preparará La Verde para los amistosos de octubre contra Jordania y Rusia

En el programa Que No Me Pierda de la Red Uno, el director técnico de la selección boliviana de fútbol, Óscar Villegas, se refirió a la planificación y la logística que seguirá el equipo de cara a los próximos partidos amistosos programados para octubre y noviembre, previos al repechaje mundialista.

Villegas explicó con detalle:



"Ya no hemos reunidos con el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol para ver el tema de la logística, jugadores que están en Europa los de Sudamérica donde podemos entrenar, estamos definiendo todo eso, entrenaremos en Santa Cruz y luego de un par de días luego nos vamos a Sao Paulo donde tendremos un entrenamiento y nos vamos a Estambul donde tendremos dos entrenamientos previos para enfrentar a Jordania al día siguiente nos vamos a Moscú para también tener dos enfrentamientos y enfrentar a Rusia, allá ya nos reuniremos todo el grupo para poder trabajar un par de días. Nos va servir muchísimo enfrentar a estas dos selecciones."

El entrenador dejó claro que la planificación incluye sesiones de preparación en Santa Cruz antes de trasladarse a Sao Paulo, luego a Estambul para entrenamientos previos al duelo con Jordania, y finalmente a Moscú, donde se prepararán para enfrentar a Rusia, con el objetivo de optimizar el rendimiento del equipo en la etapa de repechaje.

Mira la programación en Red Uno Play