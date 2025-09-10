Medios filtran ranking FIFA y Venezuela adelanta a Bolivia en Sudamérica

Medios internacionales filtraron el nuevo ranking de la FIFA, considerando los resultados de los partidos disputados por todas las confederaciones. Este ajuste sorprendió a Sudamérica, ya que Venezuela ascendió sobre Bolivia en la tabla Conmebol, aunque su desempeño reciente incluyó derrotas frente a Argentina y Colombia. Antes de esos encuentros, la Vinotinto acumulaba 1.477 puntos y estaba en la posición 46 del ranking; tras las derrotas, su puntaje y posición descendieron, pero aún así quedó por delante de la selección boliviana que tiene 1477 puntos y está en la posición 77, en la lista no oficial.

El cambio en el ranking genera expectativas de cara al próximo informe oficial, que será divulgado el 17 de septiembre, donde se confirmarán los puestos de todas las selecciones del mundo. En el top ten mundial, España y Francia desplazaron a Argentina, que ahora ocupa el tercer lugar, mientras que otras potencias como Inglaterra, Portugal y Brasil mantienen posiciones destacadas.

Para Bolivia, pese a quedar por debajo de Venezuela en el ranking, la clasificación al repechaje del Mundial 2026 sigue siendo un logro histórico y un punto de optimismo de cara a la siguiente fase de las Eliminatorias.

