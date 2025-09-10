Leo Zabala: “Que el hincha siga soñando, nosotros lo hacemos cada día”

Los jugadores de la selección nacional ya comienzan a regresar a sus respectivas ciudades tras el histórico triunfo por 1-0 frente a Brasil, en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas. La victoria no solo cerró un ciclo con broche de oro, sino que le aseguró a Bolivia el boleto al repechaje rumbo al Mundial, manteniendo viva la ilusión de todos

En conversación con El Mañanero, el defensor Leo Zabala compartió detalles sobre lo vivido en el camerino tras el pitazo final:

"Estábamos felices, muchas lágrimas, muchos abrazos… y no había otra cosa. Todo el mundo estaba feliz", relató emocionado el jugador, reflejando la mezcla de alivio, euforia y gratitud que se vivió en el vestuario.

El director técnico, Óscar Villegas, también dirigió unas palabras al plantel en ese momento íntimo de celebración, pero sin perder de vista el objetivo final. “Recalcó la disciplina y el compromiso de todos los compañeros. Obviamente estamos más cerca de llegar al objetivo. Seguimos con los pies en el suelo y buscamos clasificar al Mundial", afirmó Zabala.

Uno de los grandes protagonistas de esta campaña ha sido Miguelito Terceros, quien terminó como uno de los máximos goleadores del equipo. Sus compañeros no escatiman en elogios para el joven delantero.

“Él está muy feliz, se lo merece más que nadie. Que nos siga llevando por buen camino. Miguel está volando, está en su mejor momento. Todos estamos felices y somos conscientes del gran chico que es dentro y fuera de la cancha”, añadió Zabala.

Finalmente, el defensor dejó un mensaje claro y emotivo para los hinchas bolivianos, quienes han acompañado el proceso con fe y esperanza: “Que sigan soñando, nosotros lo hacemos cada día. No hubo una noche en la que dormimos sin pensar en el Mundial”.

La selección ahora se prepara para el crucial repechaje, donde se jugará la clasificación definitiva a la cita mundialista. Mientras tanto, el país entero sigue soñando con volver a ver a la Verde en el escenario más grande del fútbol.

